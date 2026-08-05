Trump, după o zi întreagă de negocieri cu Iranul: „Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă foarte curând”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că au avut loc negocieri intense cu Iranul, pe care le-a descris drept „foarte bune”, însă a avertizat că Washingtonul este pregătit să lovească dur Teheranul dacă nu se va ajunge la un acord. În paralel, presa americană susține că este analizată o înțelegere temporară privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.
Liderul american a afirmat că marți au avut loc negocieri care au durat întreaga zi cu Iranul, exprimându-și optimismul cu privire la evoluția dialogului.
„Au avut negocieri care au durat toată ziua. Avem discuții foarte bune”, a declarat liderul de la Casa Albă în cadrul unei emisiuni difuzate de Fox News. Ulterior, înainte de a se îmbarca în aeronava prezidențială Air Force One cu destinația Las Vegas, Trump a precizat că noi runde de negocieri ar putea avea loc miercuri sau joi.
Amenințare directă la adresa Teheranului
În ciuda tonului optimist privind negocierile, președintele american a transmis un avertisment ferm autorităților iraniene. Trump a declarat că Strâmtoarea Ormuz „va fi deschisă foarte curând”, iar în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, Statele Unite vor reacționa militar. „Dacă se retrag din nou, vor fi loviți foarte tare”, a avertizat liderul american.
Qatarul vorbește despre progrese, Iranul neagă existența negocierilor
În timp ce Trump susține că dialogul este în desfășurare, autoritățile iraniene au negat că ar exista negocieri cu Statele Unite.
Pe de altă parte, Qatarul, unul dintre actorii implicați în medierea conflictului, a anunțat că se înregistrează progrese în eforturile diplomatice pentru reducerea tensiunilor și găsirea unei soluții care să pună capăt conflictului.
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a confirmat la rândul său existența unor „progrese” în discuțiile purtate cu Iranul și Omanul.
Se discută un acord temporar pentru Strâmtoarea Ormuz
Potrivit publicației Axios, care citează surse regionale, negocierile vizează inclusiv un acord provizoriu de 60 de zile privind tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.
Conform informațiilor publicate, navele care intră în strâmtoare ar urma să navigheze pe un culoar situat în apele teritoriale iraniene, iar cele care ies ar urma să utilizeze ruta aflată în apele controlate de Oman.
Planul prevede ca tranzitul să fie realizat fără taxe sau alte costuri de trecere, iar pe durata celor 60 de zile ruta maritimă centrală să fie deminată pentru a permite reluarea în siguranță a transportului comercial. Dacă va fi acceptat de ambele părți, acordul ar putea contribui la reducerea tensiunilor din regiune și la normalizarea traficului prin unul dintre cele mai strategice puncte de pe piața energetică mondială.