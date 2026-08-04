Bușoi: Situația aprovizionării cu carburanți s-a îmbunătățit față de acum două săptămâni

Situația aprovizionării cu carburanți s-a îmbunătățit față de acum două săptămâni, însă există provocările legate de aglomerația pe calea ferată, și nu vedem niciun risc ca unele benzinării să rămână fără carburanți, a declarat, marți, secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
'Am avut o ședință operativă de lucru cu companiile din domeniul carburanților, la care au participat și reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură și companii private de transport marfă, precum și reprezentați ai Oil Terminal, pentru a găsi soluții de a eficientiza transporturi de carburanți către depozitele din toată țara și mai ales către vestul țării. Companiile petroliere ne-au spus că, față de acum două săptămâni, situația s-a îmbunătățit. Dincolo de activitatea care s-a mutat preponderent pentru orele de noapte, există disponibil și un slot pe timpul zilei, ceea ce este extrem de important. Avem două limitări în acest moment în a aduce carburanți marfă din zona Constanța către restul țării, fie că vorbim de Oil Terminal sau de terminalul Petromidia. Una este aglomerația pe liniile de cale ferată, pentru că e sezon estival. Există mult interes și oricum e strategic să mutăm parte din trafic pe calea ferată, să nu mai aglomerăm șoselele. A doua provocare este finalizarea, în următoarele săptămâni, a unei lucrări care va îmbunătăți mult viteza de trafic, finanțate din PNRR, cu un anume tronson pe care să se circule pe un singur sens. Dincolo de aceste limitări însă există soluții. Dialogul va continua și deja se simte un progres. Astea ne spun companiile petroliere', a precizat secretarul de stat, după o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți pe tema aprovizionării cu combustibil a pieței interne
Referindu-se la reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, Bușoi a spus că, în scurt timp, va intra în vigoare legea adoptată în Parlament, care a ținut cont de amendamentele Ministerului de Finanțe.
'Una dintre soluții va fi aceea a aplicării accizei progresive, flexibile, care trebuie translatată într-o hotărâre de guvern. Vom analiza, evident, aceste situații și vom vedea cum se va putea implementa. Evident, Ministerul de Finanțe va da direcția, pentru a nu afecta veniturile bugetare, angajamentele internaționale. Știți și discuția cu agențiile de rating. Ministerul Energiei va fi implicat în implementarea și aplicarea acestui sistem. Vestea bună este că cei de la Petromidia ne-au anunțat astăzi că au crescut producția. Dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi sunt la 85% din capacitate. E nevoie de câteva zile, nu multe, pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l resimtă cetățeanul', a afirmat secretarul de stat.
El a adăugat că, în acest moment, autoritățile nu văd niciun risc ca unele benzinării să rămână fără carburanți. 'În cazul în care ne-am apropia de astfel de situații, avem stocurile de urgență', a precizat secretarul de stat.
Deputații au adoptat, săptămâna trecută, proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei.