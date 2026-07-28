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Politica· 1 min citire
George Simion, atac la achizițiile militare prin SAFE: „Îngropăm munți de bani în tancuri care vor veni peste 10–15 ani”
Publicat28 iul. 2026, 15:45
Sursărealitatea.net
George Simion a respins acuzațiile potrivit cărora AUR s-ar opune doborârii dronelor care pătrund în spațiul aerian al României.
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