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Politica· 2 min citire
Bolojan fuge de întrebările jurnaliștilor. Tăcere totală când a fost întrebat despre criza din spitale și carburanți
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan fuge de întrebări și responsabilitate! Premierul demis a tăcut mâlc atunci când a fost întrebat de grava uriașă din spitale și despre riscul de penurie de carburanți.
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