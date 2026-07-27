Advertising
Social· 2 min citire
Vladimir Putin evocă România într-un discurs despre Ucraina: „Nu se va întâmpla mâine, dar se va întâmpla”
Vladimir Putin
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut noi declarații privind războiul din Ucraina și evoluția situației din regiune, în cadrul unei întâlniri cu militari ai Forțelor Navale Ruse. Liderul de la Kremlin a susținut că, în timp, Ucraina ar putea pierde teritorii din vestul țării, făcând referire inclusiv la România, Polonia și Ungaria.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:42Trump, mesaj pentru Bulgaria după aprobarea unei baze militare temporare a SUA. Iranul protestează
- 18:27Datorii de milioane la clubul lui Cristiano Ronaldo. PIF pregătește un plan de redresare
- 17:16Al doilea RO-Alert în aceeași zi pentru locuitorii din Tulcea. Avertisment privind posibile obiecte căzute din aer
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News