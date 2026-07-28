George Simion (președinte AUR): „E nevoie de stabilitate, e nevoie de predictibilitate, e nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai curând”

Președintele AUR, George Simion, a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că România trebuie să depășească actuala criză politică prin alegeri și formarea unui guvern stabil, cu puteri depline. Acesta a declarat că România traversează o criză politică fără precedent, arătând că lipsa unui guvern reprezintă o încălcare gravă a Constituției.
„Suntem în a 84-a zi în care România nu are guvern. Este dovada supremă a iresponsabilității lui Nicușor Dan și o încălcare gravă a Constituției. Dacă sunt unii și alții care îi iau apărarea lui Nicușor Dan și spun că nu există motive pentru care să fie suspendat, putem să le răspundem cu numărul de zile de când dânsul nu se învrednicește să-și facă datoria constituțională și să propună Parlamentului un nume de premier”, a spus George Simion.
Liderul AUR a explicat că actuala criză trebuie încheiată prin mijloace democratice și constituționale, iar voința românilor este aceea de a avea stabilitate.
„Criza politică trebuie să se sfârșească pe canale democratice, pe căi constituționale. Noi știm că, începând cu decembrie 2024, democrația în România și aplicarea Constituției au fost suspendate, dar chestiunea asta nu mai poate continua. O parte importantă a societății românești nu mai poate fi jignită, umilită, neglijată și îndepărtată de la luarea deciziilor.
De aceea, facem această conferință pentru a trage un ultim semnal de alarmă că toți românii cu care noi am discutat în aceste zile și în aceste săptămâni, și am fost în mijlocul lor și am fost printre români, toți își doresc stabilitate”, a explicat președintele AUR, George Simion.
George Simion a anunțat că liderii grupurilor parlamentare AUR, Mihai Enache și Petrișor Peiu, au fost mandatați să poarte negocieri cu toate formațiunile parlamentare pentru identificarea unei soluții politice.
„În acest sens, alături de mine sunt liderii deputaților și senatorilor AUR, domnul Mihai Enache și domnul Petrișor Peiu, care sunt împuterniciți, sunt desemnați să poarte discuții cu toate celelalte formațiuni reprezentate în Parlament pentru a ajunge cât mai repede la alegeri și la un guvern stabil pentru o perioadă cât mai mare, de dorit patru ani de zile.
Nu putem să ne jucăm în continuare cu numiri interimare, temporare, cu oameni care nu oferă predictibilitate și stabilitate”, a precizat George Simion.
Președintele AUR a subliniat că formațiunea este dispusă la dialog și la concesii rezonabile, fără a renunța la mandatul primit din partea electoratului.
„Noi suntem dispuși să facem toate concesiile necesare, normale, dar fără a trăda propriul electorat. Românii care ne-au votat și ne susțin într-un număr cât mai mare, motiv pentru care vreau să le mulțumesc, ei sunt singurii în măsură să ne spună ce să facem”, a subliniat președintele AUR, George Simion.
George Simion a precizat că AUR l-a desemnat pe Dan Tanasă pentru dialogul politic cu parlamentarii din toate formațiunile politice pentru obținerea semnăturilor necesare pentru suspendarea lui Nicușor Dan și a transmis un mesaj celor care au încercat să atragă parlamentari ai formațiunii.
„Avem aici oamenii care reprezintă formațiunea noastră în dialogul pentru formarea viitorului guvern după ce au loc alegeri. La fel cum partidul nostru l-a desemnat pe domnul Dan Tanasă în cadrul Consiliului Național de Conducere pentru a purta discuții politice cu toți parlamentarii.
Să nu-și închipuie unii și alții, cum au crezut probabil la tentativele Tomac și Veștea că vor cumpăra la bucată parlamentari AUR. Sper că și-au învățat lecția”, a conchis George Simion.
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