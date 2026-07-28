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Instanța amână decizia în cazul propririi pe conturile ROMATSA. Compania mai are bani pentru doar trei săptămâni

ROMATSA

ROMATSA

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 15:01
Sursărealitatea.net

Instanța din Belgia a decis amânarea termenului de judecată pentru cea de-a doua contestație depusă în dosarul privind poprirea conturilor ROMATSA de către compania Pfizer. În total, au fost formulate două contestații, una de către ROMATSA și cealaltă de Ministerul Finanțelor, ambele instituții solicitând anularea măsurii executorii.

ROMATSA mai are bani pentru doar trei săptămâni

Potrivit Realitatea PLUS, compania mai poate funcționa în condiții normale încă aproximativ două-trei săptămâni. După această perioadă, autoritățile vor trebui să intervină pentru a asigura continuitatea activității.

Printre variantele analizate se numără alocarea unor fonduri de la bugetul de stat sau implicarea unei alte instituții care să sprijine financiar ROMATSA, astfel încât să nu fie afectată gestionarea traficului aerian și desfășurarea zborurilor.

În perioada următoare, atenția se îndreaptă atât către decizia instanței belgiene, cât și către eventualele negocieri dintre autoritățile române și reprezentanții Pfizer, de rezultatul acestora depinzând soluționarea litigiului și evitarea unui blocaj în activitatea regiei.

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