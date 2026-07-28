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Actualitate· 1 min citire
Sindicatul Metrorex susține greva din sănătate și avertizează că poate declanșa greva generală
Metrorex
Publicat28 iul. 2026, 15:10
Sursărealitatea.net
Unitatea Sindicatului Liber Metrorex (USLM) și-a exprimat sprijinul pentru angajații din sistemul sanitar aflați în grevă generală și critică măsurile privind salarizarea și prevederile din PNRR. Reprezentanții sindicatului avertizează că, dacă situația o va impune, nu exclud, la rândul lor, declanșarea unei greve generale.
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