Sindicatul Metrorex susține greva din sănătate și avertizează că poate declanșa greva generală

Publicat 28 iul. 2026, 15:10 Sursă realitatea.net

Unitatea Sindicatului Liber Metrorex (USLM) și-a exprimat sprijinul pentru angajații din sistemul sanitar aflați în grevă generală și critică măsurile privind salarizarea și prevederile din PNRR. Reprezentanții sindicatului avertizează că, dacă situația o va impune, nu exclud, la rândul lor, declanșarea unei greve generale.

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