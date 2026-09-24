Laurențiu Reghecampf, prezentat oficial la FCSB: „Știu ce mă așteaptă”. Ce vrea să schimbe la echipă

Tehnicianul se află la al treilea mandat pe banca echipei și a vorbit despre obiectivele sale, lot, presiunea de la club, relația cu Gigi Becali și perioada de pregătire pe care o are la dispoziție înaintea următorului meci oficial.
Laurențiu Reghecampf a transmis că este familiarizat cu presiunea de la FCSB și că nu consideră revenirea la echipă o provocare necunoscută.
„Știu unde am venit, știu ce mă așteaptă”, a spus antrenorul, care a precizat că obiectivul este să readucă echipa în lupta pentru trofee. Reghecampf a vorbit și despre perioada petrecută anterior la FCSB și despre rezultatele obținute în primele sale mandate.
„Primul lucru pe care vreau să-l schimb este să câștigăm”
Întrebat ce va schimba la echipă, Reghecampf a avut un răspuns direct: „Să câștigăm! Este singurul lucru care trebuie schimbat”.
Antrenorul a explicat că nu poate face modificări importante la nivelul lotului, deoarece perioada de transferuri s-a încheiat. În aceste condiții, spune el, trebuie să lucreze cu jucătorii pe care îi are la dispoziție. „Trebuie să avem încredere în jucători”, a transmis Reghecampf.
Obiectivul: revenirea rapidă în partea de sus
Reghecampf a vorbit și despre situația din clasament și despre perioada de aproximativ trei săptămâni până la următorul meci oficial. Antrenorul consideră că această pauză îi oferă timp pentru a lucra la pregătirea fizică și la organizarea echipei.
„Există o foame de rezultate, de trofee”, a declarat tehnicianul, explicând că presiunea este una normală pentru un club care își propune să câștige.
Ce spune despre presiunea de la FCSB
Reghecampf a fost întrebat dacă presiunea patronului și a suporterilor poate reprezenta o problemă. Antrenorul a transmis că știe foarte bine mediul de la FCSB și că jucătorii trebuie să fie pregătiți pentru a evolua într-un astfel de context.
„Când vii la FCSB trebuie să fii pregătit pentru presiune”, a explicat Reghecampf. El a subliniat că fotbaliștii trebuie să își asume obiectivele echipei și să demonstreze pe teren că pot face față așteptărilor.
Reghecampf, despre relația cu Gigi Becali
Noul antrenor a fost întrebat și despre relația cu Gigi Becali și despre modul în care va colabora cu patronul.
Reghecampf a transmis că îl cunoaște pe Becali de foarte mult timp și că știe modul în care acesta se implică în activitatea echipei. „Important este să comunicăm și să avem rezultate”, a spus tehnicianul.
Antrenorul a evitat să intre în detalii despre eventualele schimbări tactice pe care le va face, precizând că mai întâi trebuie să vadă jucătorii la antrenamente.
Pregătire intensă în următoarele zile
Reghecampf a confirmat că pregătirea fizică reprezintă una dintre prioritățile sale. FCSB are mai mulți jucători indisponibili, fie din cauza convocărilor la echipele naționale, fie din cauza problemelor medicale.
Antrenorul vrea să profite de perioada fără meciuri oficiale pentru a crește nivelul fizic al echipei și pentru a introduce treptat cerințele sale tactice. Primul meci oficial al lui Reghecampf după revenirea la FCSB este programat împotriva Oțelului Galați, pe 10 octombrie.
Al treilea mandat la FCSB
Laurențiu Reghecampf revine la FCSB după despărțirea de Esperance Tunis. El a mai pregătit echipa în două perioade și a câștigat două titluri de campion al României.
La revenirea în Berceni, antrenorul a transmis că își dorește să construiască rapid un grup competitiv și să readucă rezultatele așteptate de conducere și suporteri. „Am venit să muncim și să câștigăm”, a fost mesajul transmis de Reghecampf la începutul celui de-al treilea mandat.