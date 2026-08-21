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Marele Placido Domingo, omagiu impresionant la moartea sopranei Ileana Cotrubaș

leana Cotrubaș si Placido Domingo

leana Cotrubaș si Placido Domingo

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat21 aug. 2026, 07:39
SursăRealitatea.net

Vestea dispariției celebrei soprane Ileana Cotrubaș l-a întristat profund pe marele cântăreț de operă Plácido Domingo. Acesta a ținut să-i aducă un omagiu emoționat fostei sale partenere de scenă. Cotrubaș, care a cântat pe marile scene ale lumii, a murit la vârsta de 87 de ani.

Marele cântăreț de operă Placido Domingo a reacționat pe pagina sa de Facebook. Cu Ileana, mare cântăreață și actriță, ca parteneră de scenă, am crezut în personajele pe care le-am interpretat și am reușit să creăm spectacole memorabile care au atins inimile publicului nostru.

Ileana Cotrubaș a avut o carieră impresionantă în care a cântat la Scala din Milano, Metropolitan Opera din New York, Opera de Stat din Viena și la marile festivaluri lirice din Europa împreună cu mari artiști precum Luciano Pavarotti. Ea va rămâne în istorie drept una dintre cele mai importante voci românești ale secolului 20.

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