Modernizarea căii ferate București - Giurgiu: lucrările au ajuns la 19% după șapte luni

Stadiul fizic al lucrărilor de modernizare și electrificare a căii ferate București - Giurgiu a ajuns la 19%, potrivit datelor CFR Infrastructură, proiectarea fiind finalizată integral.
Proiectul vizează tronsonul Lot 2, care cuprinde stațiile București Progresu, Jilava și Giurgiu Nord până la frontiera cu Bulgaria. Valoarea contractului este de 2,108 miliarde de lei, fără TVA, iar execuția este preluată de asocierea RailWorks, formată din Arcada Company și Alstom Transport.
Lucrările au început în martie 2026. Conform termenelor stabilite, proiectul are o durată totală de 36 de luni, împărțite în 6 luni de proiectare și 30 de luni de execuție. Cu proiectarea finalizată la 100% și un avans fizic de 19%, data limită de finalizare este septembrie 2028.
Intervenții pe traseu
Lucrările sunt desfășurate simultan pe mai multe fronturi. Pe sectorul Jilava - Frătești, a fost demontată vechea cale ferată și îndepărtată piatra spartă. În stația București Progresu se intervine la peronul liniei I, la platforma pentru noua cale ferată și la construcția unei noi clădiri de călători.
Între Jilava și Vidra se pregătește platforma feroviară, iar echipele execută lucrări de relocare și protejare a infrastructurii de fibră optică. Mai spre sud, pe sectorul Comana - Frătești, se lucrează la consolidări de teren, fundații, podețe noi și sisteme de colectare a apelor. În zona viitorului viaduct continuă realizarea fundațiilor și a elementelor masive de susținere.
Pe tronsonul de la intrarea în stația Frătești, platforma de pământ și sistemul de drenaj au fost finalizate. În stațiile Vlad Țepeș, Mihai Bravu, Băneasa Giurgiu și Tabanu se construiesc peroane noi, instalații electrice și sisteme de drenaj.
La Giurgiu Nord au început demontările liniilor I, II și III și ale instalațiilor de semnalizare aferente primei etape. În Giurgiu Oraș, etapa de demontare s-a încheiat, iar lucrările s-au mutat la refacerea platformei feroviare.
Specificul tehnic
Modernizarea cuprinde 93,45 kilometri de linie ferată simplă. Proiectul include electrificarea integrală a traseului pentru prima dată în istoria sa și implementarea sistemului european ERTMS Nivel 2, care va permite controlul digital al circulației trenurilor.
Intervențiile tehnice cuprind:
modernizarea infrastructurii și suprastructurii feroviare;
dublarea liniei pe sectorul Daia - Frătești, pe o distanță de 4,2 kilometri;
construirea unui viaduct nou în zona Daia;
reabilitarea podurilor și podețelor existente;
modernizarea clădirilor și peroanelor din stații;
construirea substațiilor electrice de tracțiune la Jilava și Frătești.
Din punct de vedere organizatoric, Arcada Company gestionează infrastructura și construcțiile civile, în timp ce Alstom Transport asigură tehnologia pentru electrificare, semnalizare și sistemele de control al traficului.