Advertising
Social· 2 min citire
Nivelul Rinului, la un nou minim record. Probleme pentru transporturile europene
Nivel râul Rin / Profimedia
Publicat15 aug. 2026, 16:19
Actualizat15 aug. 2026, 16:20
SursăRealitatea.Net
Nivelul apei pe Rin a coborât la un nou minim record, pe fondul valului de căldură prelungit din Europa, afectând una dintre cele mai importante rute de transport de mărfuri de pe continent, potrivit Reuters. La Kaub, în apropiere de Koblenz, nivelul indicat de stația de măsurare a ajuns vineri seară la doar 6 centimetri.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:43182 de ani de la înființarea primei formațiuni de pompieri militari din București
- 16:38Program prelungit și special la Nibiru
- 13:54Cel puțin 38 de morți după cutremurul cu magnitudine 7,7 din Indonezia (bilanț actualizat)
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News