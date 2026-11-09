Nouă persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Salvamont România a primit zeci de apeluri:

Nouă persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Salvamont România a primit 8 apeluri de urgență și 26 de solicitări de informații.
Intervenții importante pentru salvamontiștii din România în ultimele 24 de ore. Nouă persoane au fost salvate în urma a opt solicitări de urgență primite la Dispeceratul Național Salvamont. Dintre acestea, cinci victime au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost predate echipajelor de ambulanță sau SMURD pentru transportul la spital. Pe lângă intervențiile de salvare, turiștii au solicitat informații și recomandări pentru traseele montane prin alte 26 de apeluri.
Nouă persoane salvate de salvamontiști în România. Opt intervenții de urgență în ultimele 24 de ore
Potrivit informațiilor transmise luni, 9 noiembrie 2026, de Salvamont România, Dispeceratul Național a înregistrat opt apeluri prin care a fost solicitată intervenția echipelor de salvare montană.
În urma acestor acțiuni, salvatorii au reușit să recupereze nouă persoane aflate în dificultate pe munte.
Dintre acestea, cinci persoane au necesitat asistență medicală suplimentară. Victimele au fost predate echipajelor Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), SMURD sau structurilor Salvamont, pentru a fi transportate la unitățile medicale.
Județul Brașov, cele mai multe solicitări către Salvamont
Cele mai multe intervenții au fost solicitate în județul Brașov, unde salvamontiștii au primit două apeluri de urgență.
Celelalte șase solicitări au fost repartizate câte una pentru următoarele echipe:
Salvamont Prahova;
Salvamont Maramureș;
Salvamont Zărnești;
Salvamont Bihor;
Salvamont Olănești;
Salvamont Caraș-Severin.
Datele arată că activitatea echipelor de salvare montană rămâne intensă, iar turiștii care întâmpină dificultăți pe trasee au nevoie de intervenții rapide și de sprijin specializat.
26 de apeluri pentru informații și recomandări despre traseele montane
Pe lângă cele opt solicitări de intervenție, Dispeceratul Național Salvamont a mai primit 26 de apeluri din partea turiștilor care au cerut informații și sfaturi despre diferite trasee montane.
Reprezentanții Salvamont România atrag atenția asupra importanței pregătirii înaintea unei drumeții și îi îndeamnă pe iubitorii muntelui să manifeste prudență și responsabilitate.
Turiștii sunt sfătuiți să se informeze în prealabil despre condițiile de pe traseu, să țină cont de recomandările salvatorilor montani și să își adapteze excursiile la nivelul de pregătire fizică și la condițiile întâlnite pe munte.
Salvamont România, apel la prudență pentru toți turiștii
Salvamontiștii continuă campania de prevenire și reducere a accidentelor montane, subliniind că multe dintre situațiile de urgență pot fi evitate printr-o planificare atentă a drumețiilor.
Echipamentul adecvat, alegerea unor trasee potrivite experienței fiecăruia și verificarea condițiilor meteorologice înainte de plecare sunt măsuri esențiale pentru siguranța turiștilor.
Salvamont România le reamintește celor care merg pe munte că responsabilitatea și respectarea regulilor de siguranță pot preveni accidente grave și pot face diferența în situațiile critice.
Sursa: Salvamont România