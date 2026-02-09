Polițistă rănită după ce autospeciala în care se afla a fost lovită de o șoferiță și proiectată într-un stâlp de iluminat

O polițistă de 34 de ani a fost transportată la spital

O polițistă de 34 de ani a fost transportată la spital, duminică seara. după ce autospeciala în care se afla a fost lovită de un autoturism pe DJ 411, în comuna Bulbucata. În urma impactului, autospeciala de poliție care se îndrepta spre un accident a fost proiectată într-un stâlp de iluminat.

O polițistă de la IPJ Giurgiu a fost rănită, duminică seară, după ce autospeciala în care se afla a fost lovită de o șoferiță pe DJ 411, în comuna Bulbucata, potrivit site-ului Breaking News Giurgiu. Echipajul se deplasa cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune către un alt accident rutier produs în localitatea Clejani.

Potrivit IPJ Giurgiu, o femeie de 38 de ani ar fi virat stânga pentru a intra pe podețul unui imobil, fără să acorde prioritate autospecialei de poliție aflate în misiune. În urma impactului, mașina de poliție a fost proiectată într-un stâlp de iluminat.

Polițista de 34 de ani a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.