Prognoza meteo pentru joi, 19 februarie: vremea se îmbunătățește treptat după episodul de viscol și ninsori

Prognoza meteo pentru joi, 19 februarie

După ninsorile abundente și viscolul care au afectat mare parte din țară începând de marți seară, vremea începe să se îndrepte treptat, potrivit prognozelor emise de Administrația Națională de Meteorologie.

În cursul zilei de joi, precipitațiile vor fi mai reduse cantitativ, iar în regiunile Transilvaniei și Olteniei, precum și în zonele montane aferente, vor mai fi semnalate precipitații mixte. Pe arii restrânse, există riscul formării de polei sau ghețuș, mai ales dimineața și noaptea.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, cu unele intensificări temporare în sud-vest și în extremitatea de sud-est, unde rafalele pot atinge viteze de 45–60 km/h. La munte, în special la altitudini mari, vântul va sufla mai puternic, cu rafale de 70–90 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Temperaturile vor avea valori variate. Maximele zilei se vor încadra între -2 și 14 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la -10 grade în zonele mai reci, în timp ce în sud și vest pot ajunge la 6–7 grade. Pe suprafețe restrânse se va semnala ceață.

Cum va fi vremea în București

În București, cerul va fi variabil, cu perioade de înseninare, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade Celsius, iar minima nopții va coborî până la -7…-5 grade. Condițiile meteo vor fi mai stabile față de zilele precedente, însă diminețile vor rămâne reci.

Meteorologii recomandă în continuare prudență în trafic, mai ales în zonele unde persistă poleiul și stratul de zăpadă, întrucât iarna nu și-a spus încă ultimul cuvânt.