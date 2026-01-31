Raed Arafat vrea reguli mai dure pentru rețelele de socializare: „Copiii trebuie protejați de influențele nocive”

Raed Arafat vrea reguli mai dure pentru rețelele sociale

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, consideră că România are nevoie urgentă de o lege care să limiteze accesul copiilor și adolescenților la rețelele de socializare, pe care le vede drept un pericol real pentru sănătatea mintală.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Arafat a atras atenția asupra incidentelor grave din ultima perioadă în care au fost implicați tineri și a spus că acestea ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru autorități.

El susține că mai multe state europene și occidentale tratează deja această problemă ca pe una de interes public, legată direct de protecția minorilor. „Nu vorbim despre interzicere sau cenzură, ci despre grijă și responsabilitate față de copii”, a transmis acesta.

Potrivit lui Raed Arafat, rețelele sociale sunt construite pentru a capta atenția utilizatorilor și pentru a crea dependență, folosind algoritmi care pot influența comportamentul tinerilor.

El avertizează că minorii nu au încă maturitatea necesară pentru a face față acestor mecanisme și pot deveni ușor victime ale hărțuirii online, ale presiunii sociale și ale comparațiilor nerealiste.

Aceste experiențe pot duce, în timp, la probleme serioase precum anxietate, depresie, izolare, tulburări de somn sau rezultate slabe la școală. Arafat mai spune că nu este corect ca întreaga responsabilitate să fie pusă doar pe umerii părinților, într-un context dominat de companii globale și interese comerciale.

„Când pericolul este generalizat, statul trebuie să intervină prin politici clare”, a subliniat el. În acest sens, șeful DSU propune adoptarea unei legi care să limiteze accesul copiilor sub 15–16 ani la platformele de socializare, considerând această măsură o investiție în sănătatea și echilibrul viitoarelor generații.