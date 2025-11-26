România cumpără rachete Mistral de peste 600 de milioane de euro. Contractul, aprobat încă din 2022

România va cumpăra rachete în valoare de peste 625 de milioane de euro de la Franța, în baza unui contract aprobat de Parlament încă din 2022.

Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză au semnat marți acordul privind achiziția sistemelor portabile de rachete antiaeriene cu rază foarte scurtă de acțiune, MANPAD MISTRAL.

Valoarea contractului este de 625.591.000 de euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD Mistral, 934 de rachete, instruirea personalului, muniții de antrenament, documentația necesară, un simulator și suport logistic.

Achiziția este parte a inițiativei „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franța și derulată împreună cu alte țări europene precum Belgia, Cipru, Estonia și Ungaria. Programul este inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, realizat în cadrul Regulamentului „Acțiunea pentru securitatea Europei – SAFE”.

Decizia privind achiziția acestor sisteme a fost aprobată de Parlament în iunie 2022. Beneficiarii vor fi toate cele trei categorii de forțe ale Armatei României, precum și Forțele pentru Operații Speciale.