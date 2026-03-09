Românii care încasează 7.000 de lei pe lună și nu sunt IT-iști

Sursă: realitatea.net

Aceste meserii bine plătite surprind pe toată lumea.

În România, ideea că un salariu net de peste 6.000 sau 7.000 de lei este rezervat doar unor domenii foarte bine plătite, precum IT-ul sau funcțiile de conducere, este larg răspândită. Totuși, discuțiile purtate pe forumurile online arată că realitatea poate fi mult mai complexă decât pare la prima vedere.

Pe Reddit , utilizatorii povestesc frecvent despre veniturile lor, iar unele mărturii îi surprind chiar și pe cei care cred că astfel de sume sunt greu de atins. Un utilizator a rezumat situația într-o replică devenită virală: „Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu cred că ai leșina”, sugerând că veniturile unor români depășesc așteptările, mai ales atunci când sunt adunate salariul fix, bonusurile sau alte surse de câștig.

Ce locuri de muncă pot aduce peste 7.000 de lei pe lună

Din discuțiile purtate online reiese că veniturile de acest nivel nu sunt limitate doar la profesiile considerate tradițional bine plătite. Utilizatorii au enumerat numeroase exemple de joburi în care oamenii ajung să câștige sume apropiate sau chiar peste pragul de 7.000 de lei.

Printre ocupațiile menționate se numără angajații care lucrează la raion în magazinele Dedeman, vânzătorii din magazinele GSM sau din casele de amanet, șoferii de ride-sharing sau curierii care livrează mâncare prin platforme de livrare. La acestea se adaugă meseriile tehnice, unde cererea de specialiști este ridicată, cum sunt instalatorii sau electricienii.

Un utilizator a descris astfel munca unui angajat din retail: „Un angajat la raion Dedeman lucrează toată ziua din picioare, e în contact cu clienți, așază marfa, face curat pe raion… și totuși ajunge să câștige cât un corporatist. Bravo lui, merită”.

În orașele mari, veniturile pot fi chiar mai ridicate. Angajații din mediul corporatist din București, Cluj sau Timișoara ajung frecvent la salarii de 7.000 sau 8.000 de lei pe lună, iar în unele cazuri chiar peste acest nivel, mai ales atunci când sunt incluse bonusuri, beneficii sau contracte pe PFA ori SRL.

Diferența dintre statistici și realitatea povestită online

Datele oficiale arată o imagine ceva mai temperată. Salariul mediu net din România este în jurul valorii de 5.000 de lei. În același timp, statisticile indică faptul că aproximativ 16% dintre angajați au venituri cuprinse între 5.850 și 9.400 de lei, iar doar aproximativ 3% ajung să depășească pragul de 14.600 de lei.

Această diferență dintre percepția din online și cifrele oficiale este explicată, spun mulți utilizatori, prin existența unor venituri suplimentare sau activități desfășurate în paralel. Unele persoane câștigă bani din comisioane, bonusuri sau alte activități, iar aceste sume nu sunt întotdeauna reflectate integral în statistici.

Un alt utilizator a explicat situația astfel: „Depinde de oraș, de cunoștințe și de cât de căutat e domeniul tău. Orice polițist, pompier, jandarm ia peste 6.000 lei și nu se intră foarte greu. Sunt companii care plătesc bine… dar locurile bune se ocupă repede.”

Ce influențează salariile mari în România

Discuțiile online scot în evidență mai mulți factori care pot face diferența atunci când vine vorba despre atingerea unui venit de 7.000 de lei sau mai mult.

Orașul în care lucrează o persoană joacă un rol important. În centrele economice mari, salariile sunt mai ridicate, în principal din cauza cererii mai mari de forță de muncă și a costului de trai mai ridicat.

Domeniul de activitate este un alt element decisiv. IT-ul, sectorul medical privat, construcțiile sau vânzările specializate sunt printre domeniile în care veniturile pot urca mai rapid.

Experiența profesională și calificările pot avea și ele o influență majoră. În multe cazuri, experiența practică acumulată în timp poate conta la fel de mult sau chiar mai mult decât studiile universitare.

În plus, există și veniturile suplimentare, cum ar fi bonurile de masă, comisioanele din vânzări sau activitățile desfășurate prin PFA ori SRL, care pot crește semnificativ suma finală încasată într-o lună.

Un utilizator a povestit propria experiență: „Am 26 de ani. Am lucrat în București în ultimii 3 ani doar pe 5000+. Acum recent m-am angajat pe 6300 (cu tot cu bonuri de masă, bonus și decont transport)… Plănuiesc să cer mărire după 6-12 luni și să urc spre 7.000. Pentru un asemenea job ai nevoie de mult timp de căutare, puțin noroc, niște cunoștințe și să lupți pentru rezultate.”

Veniturile mari există, dar nu sunt regula

Chiar dacă numeroase exemple din mediul online arată că salariile de peste 7.000 de lei sunt posibile, datele statistice indică faptul că majoritatea angajaților din România câștigă sub pragul de 5.850 de lei net.

Cu toate acestea, experiențele relatate de utilizatori arată că veniturile mai mari pot apărea în anumite condiții: alegerea unui domeniu cu cerere ridicată, acumularea de experiență, găsirea unui loc de muncă într-un oraș mare sau completarea salariului cu alte surse de câștig.