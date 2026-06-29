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Subiecte BAC 2026 Limba Română: Bacovia la subiectul 3 pentru real și tehnologic
Foto/Arhivă
Publicat29 iun. 2026, 13:05
SursăRealitatea.Net
BAC 2026 Subiecte Română Real și Tehnologic. Varianta cu numărul 6 a fost extrasă luni, 29 iunie, pentru prima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat. Peste 100.000 de candidați din toată țara au susținut astăzi testarea la Limba și literatura română. Iată ce cerințe au avut de îndeplinit elevii la subiectele I, II și III.
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