Ucraina, lovită din nou de ruși. Clădiri în flăcări, copii răniți și oameni uciși

Cel puțin cinci persoane au murit duminică în sud-estul și nord-estul Ucrainei, în urma unor atacuri rusești, au anunțat oficialii regionali, potrivit Reuters.
Loviturile au vizat mai multe zone, inclusiv orașul Zaporojie, regiunea Harkov și regiunea Sumî, aflată la granița cu Rusia.
Atac în Zaporojie. Două persoane au murit și 16 au fost rănite
În orașul Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, două persoane au fost ucise, iar alte 16 au fost rănite, a transmis guvernatorul regional Ivan Fedorov, pe Telegram.
Imaginile publicate online de guvernator arătau o clădire cuprinsă de flăcări și părți dintr-un cartier transformate în ruine după atac.
Lovitură cu rachete în regiunea Harkov
În regiunea Harkov, aflată în nord-estul Ucrainei și vizată frecvent de atacurile rusești, o rachetă a lovit orașul Zmiiv.
În urma atacului, o persoană a murit, iar alte opt au fost rănite. Printre răniți se află și doi copii, a anunțat guvernatorul regional Oleh Sîniehubov.
Poliția din regiunea Harkov a transmis și că un polițist a fost ucis în timp ce încerca să organizeze evacuarea locuitorilor dintr-o altă comunitate aflată mai la nord.
O femeie în vârstă a fost ucisă în Sumî
Atacuri au fost raportate și în regiunea Sumî, situată tot la granița cu Rusia.
Guvernatorul regional a anunțat că o femeie în vârstă a fost ucisă în cursul zilei, într-o zonă aflată în apropierea frontierei.
Informațiile nu au putut fi verificate independent
Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent relatările niciuneia dintre părți.
Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar viza în mod deliberat civilii în conflictul care durează de mai bine de patru ani.