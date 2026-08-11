Social· 2 min citire

Ucrainean arestat după ce a fost prins cu 4 milioane de țigări, la Giurgiu: captură record

Țigări contrabandă/ IPF Giurgiu

Țigări contrabandă/ IPF Giurgiu

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat11 aug. 2026, 13:53
SursăRealitatea.Net

Un cetățean ucrainean de 29 de ani a fost arestat preventiv după ce polițiștii de frontieră de la Giurgiu au descoperit peste patru milioane de țigarete fără timbru fiscal, ascunse într-un autocamion. Marfa, în valoare de aproximativ 6,12 milioane de lei, nu era însoțită de documente de proveniență.

Polițiștii de frontieră au descoperit țigările în urma unei acțiuni de tip BLITZ desfășurate pe DN5, în data de 8 august. Autocamionul, format din cap tractor și semiremorcă și înmatriculat în Ucraina, era condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 29 de ani.

„În data de 08 august a.c., în jurul orei 19.50, polițiștii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au desfășurat o acțiune de tip BLITZ, pe DN5”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

Unde era ascunsă marfa

În urma verificărilor, oamenii legii au găsit în interiorul semiremorcii 4.080.000 de țigarete, echivalentul a 204.000 de pachete, de diferite mărci. Produsele nu aveau timbru fiscal, iar șoferul nu a putut prezenta documente privind proveniența acestora. Întreaga cantitate, estimată la aproximativ 6.120.000 de lei, a fost ridicată și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a instituției, pentru continuarea cercetărilor.

Șoferul este cercetat penal pentru deținerea sau comercializarea, pe teritoriul României, a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător sau cu marcaje false, peste limita legală de 10.000 de țigarete. Cetățeanul ucrainean a fost reținut inițial pentru 24 de ore. Ulterior, pe 10 august, judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Giurgiu a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

contrabanda tigaricamionbărbat arestatucrainean arestat

Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe