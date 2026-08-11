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Social· 2 min citire
Ucrainean arestat după ce a fost prins cu 4 milioane de țigări, la Giurgiu: captură record
Țigări contrabandă/ IPF Giurgiu
Publicat11 aug. 2026, 13:53
SursăRealitatea.Net
Un cetățean ucrainean de 29 de ani a fost arestat preventiv după ce polițiștii de frontieră de la Giurgiu au descoperit peste patru milioane de țigarete fără timbru fiscal, ascunse într-un autocamion. Marfa, în valoare de aproximativ 6,12 milioane de lei, nu era însoțită de documente de proveniență.
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