Val de frig extrem în România: minus 15 grade, ninsori și victime în mai multe județe

Minus 15 grade, ninsori și victime în mai multe județe

Un nou episod de ger siberian, însoțit de ninsori abundente și vânt puternic, a afectat mai mult de jumătate din România, aducând temperaturi extrem de scăzute și condiții dificile de trai.

Cele mai afectate regiuni sunt Moldova și sudul țării. În est, crivățul a coborât temperaturile până la minus 15 grade Celsius, iar în zonele de câmpie stratul de zăpadă a depășit 14 centimetri.

Potrivit meteorologilor, vremea severă va continua până miercuri dimineață, cu valori termice foarte scăzute în estul și sudul țării. La Darabani, în județul Botoșani, s-au înregistrat cele mai mici temperaturi din această perioadă.

Gerul a avut și consecințe dramatice. În județul Prahova, un bărbat de 75 de ani a fost găsit decedat în locuința sa, pe care, potrivit vecinilor, nu o încălzea. Echipajele medicale au încercat resuscitarea, însă temperatura corporală a victimei era de doar 18 grade.

Un alt caz a fost semnalat în Iași, unde un bărbat din Ucraina a fost observat seara stând pe o bancă, în frig. Trecătorii au alertat serviciile de urgență. Dimineața, temperaturile au coborât la minus 10 grade, iar din cauza vântului s-au resimțit ca minus 15.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite expunerea prelungită la frig, să își încălzească locuințele corespunzător și să anunțe serviciile de urgență în cazul persoanelor aflate în pericol.