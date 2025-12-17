Washingtonul pregătește noi sancțiuni împotriva energiei ruse, dacă Putin respinge pacea cu Ucraina

Washingtonul pregătește noi sancțiuni împotriva energiei ruse

Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni care ar viza sectorul energetic al Rusiei, în încercarea de a spori presiunea asupra Moscovei în cazul în care președintele rus Vladimir Putin va respinge un posibil acord de pace cu Ucraina, relatează Bloomberg News, citând surse apropiate discuțiilor.

Administrația americană se află sancționarea navelor din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, petroliere folosite pentru transportul petrolului rusesc în afara canalelor oficiale, precum și a comercianților care facilitează aceste tranzacții.

Reuters precizează că nu a putut confirma independent informațiile, iar Casa Albă și Departamentul de Stat al SUA nu au oferit, deocamdată, un răspuns solicitărilor de comentarii.

Sursele Bloomberg susțin că noile măsuri ar putea fi anunțate chiar în cursul acestei săptămâni, în funcție de evoluția discuțiilor diplomatice.

De asemenea, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, ar fi abordat acest subiect la începutul săptămânii, în cadrul unei întâlniri cu un grup de ambasadori europeni, mai notează Bloomberg.