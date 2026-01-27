WhatsApp introduce un nou nivel de securitate. Utilizatorii vor fi mai bine protejați împotriva atacurilor online

Utilizatorii vor fi mai bine protejați împotriva atacurilor online

WhatsApp, aplicația de mesagerie deținută de compania americană Meta, a anunțat lansarea unui nou set de funcții avansate de securitate, concepute pentru a oferi o protecție sporită împotriva atacurilor cibernetice și tentativelor de fraudă.

Noua opțiune, denumită Strict Account Settings, permite activarea simultană a mai multor măsuri stricte de siguranță, printr-o singură acțiune. Printre acestea se numără blocarea automată a atașamentelor trimise de persoane necunoscute, dezactivarea previzualizărilor pentru linkurile primite și reducerea la tăcere a apelurilor provenite de la numere care nu se află în lista de contacte.

Potrivit companiei, aceste setări sunt destinate în special utilizatorilor expuși riscurilor de atacuri direcționate, cum ar fi jurnaliștii, activiștii civici sau persoanele publice, dar pot fi activate de orice utilizator care dorește un nivel suplimentar de protecție.

În comunicatul oficial, WhatsApp reamintește că aplicația beneficiază de criptare end-to-end, însă admite că, în anumite situații, acest tip de protecție nu este suficient. În astfel de cazuri, sunt necesare măsuri suplimentare care să limiteze contactul nedorit și potențialele exploatări de securitate.

Lansarea noilor funcții vine pe fondul mai multor incidente din ultimii ani, în care utilizatori WhatsApp au fost vizați de atacuri cu programe spyware, inclusiv operațiuni atribuite unor entități guvernamentale.

Funcționalitatea Strict Account Settings a început să fie implementată începând de marți seară, însă procesul de distribuire va dura câteva săptămâni, urmând să ajungă treptat la toți cei peste trei miliarde de utilizatori ai platformei la nivel global.