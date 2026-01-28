Chivu, înainte de ultimul meci din grupa Ligii Campionilor: „O echipă de top”

Cristi Chivu a prefaţat duelul din deplasare cu Dortmund

Cristi Chivu a prefaţat duelul din deplasare cu Dortmund, în ultima rundă din grupa Champions League.

Inter are meci pe terenul lui Borussia Dortmund, azi, de la ora 22:00.

După 7 runde, Borussia Dortmund ocupă locul 16, cu 11 puncte, în timp ce Inter, antrenată de Cristian Chivu, se află pe 14, cu 12 puncte. Conform formatului inaugurat în ediţia trecută, formaţiile clasate pe primele 8 locuri vor evolua direct în optimile de finală, în timp ce echipele de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.

„Aceasta este o competiţie diferită faţă de campionat. Desigur, aveam aşteptări diferite şi este vina noastră că ne aflăm în această situaţie, care nu este ideală, deoarece nu mai depinde doar de noi, ci şi de alte rezultate. Cu toate acestea, vrem să jucăm un meci excelent pentru a obţine ceea ce ne-a lipsit în ultima perioadă.

Vom intra pe teren pentru a câştiga şi a domina, iar la finalul meciului vom vedea cum stăm. Borussia Dortmund? Din punct de vedere al tradiţiei, al istoriei şi al ceea ce reprezintă în Europa, este o echipă de top. Nu este niciodată uşor să joci pe acest stadion; puţine echipe reuşesc să obţină rezultate. Vom încerca.

Nu avem timp să calculăm, pentru că miza este foarte mare. Încercăm să alcătuim cea mai bună echipă posibilă pentru meciul în cauză”, a spus tehnicianul român, citat de presa din Italia.