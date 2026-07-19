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Sport· 2 min citire
Cupa Mondială 2026. Kylian Mbappé, despre înfrângerea suferită în fața Angliei: „Am fost doar oameni, eram complet amețiți”
Kylian Mbappé
Franţa a fost la un pas de o umilinţă totală în faţa Angliei sâmbătă, în meciul pentru locul 3 al Cupa Mondială 2026 (4-6).
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