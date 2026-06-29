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Sport· 1 min citire
David Popovici, medaliat cu aur şi în proba de 200 m liber de la Roma
David Popovici
Publicat29 iun. 2026, 08:09
Sursărealitatea.net
Campionul a stabilt un nou record al competiţiei.
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