Europa League: Juventus, Leverkusen și Benfica în fruntea fazei Ligii

Publicat 21 oct. 2026, 14:37 Actualizat 21 oct. 2026, 14:38 Sursă realitatea.net

Juventus, Bayer Leverkusen și Benfica ocupă primele trei locuri în clasamentul fazei Ligii a Europei după o nouă serie de meciuri. Partidele etapei următoare se dispută joi, 22 octombrie.

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