FCSB, învinsă surprinzător de Corvinul Hunedoara pe Arena Națională!
FCSB pe Arena Națională / Profimedia
FCSB a pierdut cu 0-1 în fața Corvinului Hunedoara, în etapa a 15-a din Superliga. Andrej Fabry a marcat golul victoriei pe Arena Națională.
Surpriză în etapa a 15-a din Superliga! FCSB a pierdut pe teren propriu în fața nou-promovatei Corvinul Hunedoara, scor 0-1, într-un meci disputat pe Arena Națională. Andrej Fabry a marcat unicul gol al partidei, în minutul 41, iar echipa pregătită de Florin Maxim a obținut o victorie importantă în fața campioanei. În urma acestui rezultat, hunedorenii au depășit FCSB în clasament.
FCSB a suferit o nouă înfrângere în campionat, după ce a fost învinsă de Corvinul Hunedoara în ultima etapă a turului sezonului regulat din Superliga. Formația bucureșteană nu a reușit să profite de avantajul terenului propriu și a cedat toate cele trei puncte în fața echipei din Hunedoara.
Partida disputată sâmbătă seara, 7 noiembrie, pe Arena Națională, s-a încheiat cu scorul de 1-0 pentru oaspeți. Singurul gol a fost înscris de slovacul Andrej Fabry, în prima repriză.
Andrej Fabry a dat lovitura pe Arena Națională
Prima parte a întâlnirii a fost una echilibrată, iar FCSB a încercat să preia inițiativa încă din primele minute.
Denis Drăguș a avut una dintre cele mai importante oportunități ale gazdelor, în minutul 18, însă execuția sa nu a prins cadrul porții.
Corvinul a rămas organizată în defensivă și a profitat de spațiile lăsate de adversari. În minutul 41, hunedorenii au reușit să deschidă scorul prin Andrej Fabry.
Acțiunea a pornit de la Roger, care i-a oferit o pasă slovacului. Acesta a șutat puternic de la distanță și l-a învins pe Ștefan Târnovanu, stabilind scorul pauzei: 0-1.
Golul a schimbat complet desfășurarea partidei, obligând echipa lui Laurențiu Reghecampf să caute egalarea în repriza secundă.
FCSB a forțat egalarea, dar portarul Corvinului a fost decisiv
La revenirea de la vestiare, Laurențiu Reghecampf a încercat să schimbe jocul ofensiv al echipei prin introducerea lui Alexandru Stoian și Dennis Politic.
Bucureștenii au avut mai multă posesie și au încercat să pună presiune pe apărarea adversă, însă Corvinul a gestionat foarte bine avantajul de pe tabelă.
În minutul 58, Nicolae Pîrvulescu a fost aproape să majoreze diferența, dar Ștefan Târnovanu a intervenit salvator.
De cealaltă parte, FCSB a avut șansa egalării prin Denis Drăguș, însă portarul Frânculescu a reușit să respingă șutul atacantului.
Drăguș a mai încercat să înscrie și în ultimele minute ale întâlnirii, dar mingea a trecut pe lângă poartă.
Corvinul a rezistat până la final și a plecat de la București cu o victorie extrem de importantă.
Corvinul Hunedoara a depășit FCSB în clasamentul Superligii
Succesul obținut pe Arena Națională are implicații importante în clasamentul campionatului.
După această victorie, Corvinul Hunedoara a ajuns la 22 de puncte și a urcat peste FCSB, care a rămas cu 21 de puncte după 15 etape.
Hunedorenii au demonstrat că pot obține rezultate importante și în fața formațiilor cu pretenții din Superliga, în timp ce pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf înfrângerea reprezintă un nou semnal de alarmă.
FCSB ajunge astfel la două eșecuri consecutive în campionat, după înfrângerea suferită în fața Universității Cluj. Dacă luăm în calcul și eliminarea din Cupă, bucureștenii au trei înfrângeri consecutive în toate competițiile.
De partea cealaltă, echipa pregătită de Florin Maxim confirmă forma bună și își consolidează candidatura pentru o clasare cât mai sus în Superliga.
Rezultat final: FCSB – Corvinul Hunedoara 0-1 (Andrej Fabry, minutul 41).
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