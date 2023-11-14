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Sport· 1 min citire
Federația Română de Handbal a anunţat lotul pentru Trofeul Carpaţi
Federația Română de Handbal a anunţat lotul pentru Trofeul Carpaţi
La competiția de la Bistrița mai participă Elveţia, Portugalia şi Austria
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