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Federația Română de Handbal a anunţat lotul pentru Trofeul Carpaţi

Federația Română de Handbal a anunţat lotul pentru Trofeul Carpaţi

Federația Română de Handbal a anunţat lotul pentru Trofeul Carpaţi

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 14 nov. 2023, 18:30

La competiția de la Bistrița mai participă Elveţia, Portugalia şi Austria

FR Handbal a anunţat, marţi, lotul de jucătoare pentru Trofeul Carpaţi, de la Bistriţa, din 23-25 noiembrie, la care mai participă Elveţia, Portugalia şi Austria. În 28 noiembrie, echipa României va pleca spre Danemarca, la Campionatul Mondial.

Potrivit FRH, lotul convocat de antrenorul Florentin Pera pentru Trofeul Carpaţi este format din 20 de jucătoare: portarii Diana Ciucă, Iulia Dumanska, Daciana Hosu, Elena Şerban, alături de handbalistele Ana Maria Tănasie, Nicoleta Dincă, Alexandra Dindiligan (extreme stânga), Bianca Bazaliu, Cristina Neagu, Claudia Paşcan (interi stânga), Eliza Buceschi, Cristina Laslo, Andreea Popa (centri), Daria Bucur, Alicia Gogîrlă (interi dreapta), Alexandra Badea, Sonia Seraficeanu (extreme dreapta), Nicoleta Balog, Lorena Ostase şi Crina Pintea (pivoţi).

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