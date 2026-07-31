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Florin Prunea îi cere public lui Târnovanu să plece de la FCSB: „Du-te, nene, învârtindu-te!”

Florin Prunea

Florin Prunea

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 31 iul. 2026, 14:10

Florin Prunea, fost portar al naționalei României, a comentat dur eliminarea FCSB din Conference League, după scorul general de 3-7 cu FK Auda.

În timp ce Gigi Becali l-a criticat aspru pe Ștefan Târnovanu, acuzându-l că „joacă pentru echipa adversă”, Prunea a luat apărarea portarului, dar i-a recomandat ferm să părăsească clubul.

„Târnovanu, păi ce să facă Târnovanu? La primul gol n-avea cum să iasă în viața lui! E o centrare pe colțul lung la care Crețu trebuia să vină. Ce să facă Târnovanu?”, a spus Prunea la Digi Sport. El a subliniat că modul în care este tratat portarul la FCSB este distructiv: „Este cum nu se face cu un portar, doar dacă nu vrei să-l distrugi”.

Fostul președinte al lui Poli Iași consideră că Târnovanu își pune cariera în pericol dacă rămâne la clubul lui Becali. „Din punctul meu de vedere, nu mai are cum să joace vreodată la FCSB. Să-i dea Dumnezeu sănătate, să-și caute echipă! În locul lui mi-aș căuta echipă. Du-te, nene, învârtindu-te! Că ce-i acolo e haos general. Și toate se sparg în capul lui”, a adăugat Prunea, acuzând că la FCSB prioritățile nu sunt pe fotbal, ci pe alte preocupări.

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