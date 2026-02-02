Fotbal: FCSB - FK Csikszereda 1-0, în Superligă
Fotbal: FCSB - FK Csikszereda 1-0, în Superligă
Unicul gol al partidei a fost înscris de italianul Juri Cisotti
FCSB a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un meci desfășurată pe o ninsoare abundentă, în etapa a 24-a a Superligii de fotbal.
Unicul gol al partidei a fost înscris de italianul Juri Cisotti (38).
FCSB a avut un penalty, acordat pentru un henț comis de Raul Palmeș, dar șutul lui Florin Tănase a fost apărat de portarul Eduard Pap.
Campioana a mai avut ocazii mari de gol prin David Miculescu (42 - bară), Florin Tănase (56 - bară) și Mamadou Thiam (60).
Ciucanii au ratat prin Zoard Nagy (46) și Szabolcs Szalay (90+4), când portarul a intervenit salvator.
Tânărul portar Matei Popa, fiul fostului goalkeeper Marius Popa, a debutat cu acest prilej în Superligă, fiind titularizat la FCSB.
În min. 90, jocul a fost întrerupt pentru îndepărtarea zăpezii de pe liniile terenului.
FCSB a obținut prima sa victorie din acest an, după două eșecuri în campionat și un egal în Europa League.
FK Csikszereda a pierdut ultimele două meciuri și are șapte înfrângeri consecutive în deplasare în campionat, marcând doar două goluri.
În tur, scorul a fost egal, 1-1.
FC FCSB - FK Csikszereda 1-0 (1-0), Arena Națională - București
A marcat: Juri Cisotti (38).
Florin Tănase (FCSB) a ratat un penalty în min. 29 (a apărat Eduard Pap).
Arbitru: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe); arbitri asistenți: Cristian Daniel Ilinca (Craiova), Ionel Valentin Dumitru (Gherghița/Prahova); al patrulea oficial: Andrei Moroiță (Ploiești)
Arbitru video: Bogdan Dumitrache (București); arbitru asistent video: Stelian Slabu (Brașov)
Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Marcel Vasile (București) - LPF
AGERPRES
Citește și:
- 14:56 - Eliminare dureroasă pentru Inter. Presa din Italia îl critică dur pe Chivu după dubla pierdută cu Bodo/Glimt
- 09:39 - Inter Milano a ratat calificarea în optimile Liga Campionilor, fiind învinsă și acasă de Bodo/Glimt
- 18:29 - Cristi Chivu, susținut de Ronaldo la meciul decisiv din Champions League
- 09:36 - FCSB a învins Metaloglobus cu 4-1 și încă speră la play-off
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News