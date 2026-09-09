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Gafe monumentale pe Bernabeu. Real Madrid învinge Inter Milano, în ciuda dominării italienilor

Echipa lui Cristi Chivu a fost învinsă

Echipa lui Cristi Chivu a fost învinsă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 07:37

Formația antrenată de Cristian Chivu a plătit scump erorile din defensivă, pierzând meciul de debut din Liga Campionilor în fața echipei lui Jose Mourinho.

Meciul dintre Real Madrid și Inter Milano, desfășurat pe stadionul Santiago Bernabeu, s-a încheiat cu o victorie la limită a spaniolilor, scor 2-1. Partida din prima etapă a noului sezon de Liga Campionilor a fost una a contrastelor. Deși echipa italiană, antrenată de Cristian Chivu, a început cu mult curaj și a pus presiune, ratând ocazii importante, greșelile individuale din defensivă au costat-o extrem de scump.

În minutul 14, o eroare a fundașului Bisseck a fost speculată de Kylian Mbappé, care a deschis scorul. Zece minute mai târziu, portarul Martinez a încercat un dribling riscant în propriul careu, permițându-i lui Federico Valverde să majoreze avantajul madrilenilor. Această gafă a fost numită de presa din Italia drept una demnă de premiile „Zmeura de Aur”.

Tactica contraatacului decisiv

Deși statisticile finale au arătat o dominare clară a italienilor, cu o posesie de peste 64% și mai multe ocazii de gol, echipa lui Jose Mourinho a fost mult mai pragmatică. Real Madrid a absorbit excelent presiunea adversarului, mizând pe arma contraatacului. Inter a reușit să reducă din diferență târziu, în minutul 77, prin execuția lui Carlos Augusto, însă egalarea nu s-a mai produs. Astfel, „nerazzurrii” părăsesc capitala Spaniei cu mari regrete.

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