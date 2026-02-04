Președintele Rapidului: „Am arătat ca o campioană”

Victor Angelescu, preşedintele celor de la Rapid, a comentat meciul câştigat de echipa sa în faţa celor de la Hermannstadt

Rapid a încheiat seria negativă de trei înfrângeri în faţa celor de la Hermannstadt. Giuleştenii au câştigat cu 3-0 pe terenul sibienilor, graţie golurilor marcate de Ciobotariu, Grameni şi Jambor. Diferenţa de scor putea să fie una şi mai mare, însă Dobre a ratat un penalty în minutul 61.

În timpul unei intervenţii telefonice, Victor Angelescu a vorbit, în emisiunea Fotbal Show, despre evoluţia băieţilor antrenaţi de Costel Gâlcă. Preşedintele Rapidului s-a declarat mulţumit de rezultat, cu toate că nu a fost convins de jocul prestat de „alb-vişinii”.

„N-am început bine meciul. Hermannstadt a fost foarte agresivă. Este cunoscut că echipele lui Dorinel Munteanu fac un pressing agresiv, vin foarte sus. Toată prima repriză, chiar dacă am înscris, n-a fost cea mai bună. În a doua am arătat ca o echipă campioană. Per total, mă aşteptam la puţin mai mult, dar cred că meciul a fost la discreţia noastră.

Am început greu, mă bucur că am dat gol la prima ocazie. Să stai cu 1-0 nu e bine pentru inimă. Sunt trei puncte importante, mai ales că pierdusem acasă înainte şi trebuia să recuperăm. Mă bucur că am reuşit să ne luăm revanşa pentru înfrângerile din trecut.

În a doua repriză am jucat foarte bine. Am început sus, am ratat ocazii, am avut golul doi, golul trei.

(n.r. despre golul lui Grameni) A dat şi în amical, ştiam că poate. Dar în tensiunea unui meci oficial e altceva.

(n.r. revenirea lui Keita) E un jucător important pentru noi, un jucător care ne-a ajutat mult în acest sezon şi a fost bună revenirea lui. A fost accidentat şi abia la meciul trecut a fost apt să poată să revină, dar normal că a avut nevoie de puţin ritm”, a declarat Victor Angelescu pentru Prima Sport.