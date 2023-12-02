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Sport· 2 min citire
Rezultatele etapei a 15-a din Liga a 2-a de fotbal
Rezultatele etapei a 15-a din Liga a 2-a de fotbal
Unirea Slobozia a învins-o Ceahlăul Piatra Neamţ cu scorul de 2-1
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