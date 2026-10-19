Sorana Cîrstea coboară pe locul 17 WTA după eșecul de la Wuhan

Publicat 19 oct. 2026, 10:33 Sursă Realitatea.net

Sorana Cîrstea ocupă locul 17 în clasamentul WTA publicat luni, 19 octombrie, după eliminarea din primul tur al turneului de la Wuhan. Maja Chwalińska urcă pe poziția a 11-a mondială după victoria în finala competiției.

Distribuie articolul