Tiberiu Donose, pe podium la Europenele de haltere de la Batumi

Tiberiu Donose a câştigat, miercuri, medalia de bronz la stilul smuls la categoria 79 kg a Campionatelor Europene de haltere de la Batumi (Georgia).

La stilul aruncat, Tiberiu Donoose a terminat pe locul 5 (181 kg), iar la total s-a clasat pe locul 7 (335 kg).

În concursul feminin, la categoria 69 kg, Daniela Mariana Gherman, care a evoluat în Grupa B, s-a clasat pe locul 8 la smuls, cu 100 kg. La aruncat, Gherman a ocupat locul 11, cu 120 kg, ratând ultima ridicare, la 123 kg, iar la total s-a situat pe locul 9, cu 220 kg.

Până în acest moment, delegația României a acumulat cinci medalii la Europenele de la Batumi: una de aur, obținută de Mihaela Cambei la categoria 53 kg, în proba de smuls, unde a stabilit și un record european, trei medalii de argint, două prin Mihaela Cambei, la aruncat și total, și una prin Andreea Cotruța la smuls, categoria 63 kg, precum și bronzul cucerit de Tiberiu Donose la categoria 79 kg, la smuls.