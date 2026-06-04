Radu Drăgușin ar putea pleca de la Tottenham. Concluzia presei britanice

Viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham rămâne sub semnul întrebării, în contextul concurenței tot mai puternice din defensiva londonezilor și al planurilor de mercato pregătite de club.

Fundașul român a revenit pe teren după accidentarea gravă la genunchi care l-a ținut departe de competiții o perioadă îndelungată. Deși a primit șanse de joc după recuperare, minutele sale au fost limitate, iar statutul său în lot nu pare să fie unul solid.

Presa britanică notează că Drăgușin se află în spatele altor fundași centrali în ierarhia echipei, iar o eventuală campanie de transferuri ar putea complica și mai mult situația internaționalului român.

Tottenham analizează posibilitatea aducerii unui nou apărător central, iar în cazul unor mutări importante în compartimentul defensiv, clubul riscă să ajungă cu prea multe opțiuni pentru aceeași poziție. În acest context, o despărțire de Drăgușin nu este exclusă.

Jurnaliștii britanici consideră că fundașul român ar putea deveni una dintre variantele luate în calcul pentru o eventuală vânzare, mai ales dacă lotul va fi restructurat în perioada următoare.

Situația de la club a avut efecte și asupra cotei sale de piață, care a înregistrat o scădere în ultima perioadă, pe fondul lipsei de continuitate și al concurenței acerbe pentru un loc în primul „11”.