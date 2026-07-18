Șofer turc, prins la Giurgiu cu 15 imigranți ascunși în TIR

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 13:01

Poliţiştii de frontieră din Giurgiu, în colaborare cu poliţiştii bulgari, au depistat pe DN5 un autocamion condus de un şofer turc, în care se aflau ascunşi 15 imigranţi irakieni şi iranieni.

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