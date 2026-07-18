Advertising
Actualitate· 1 min citire
Șofer turc, prins la Giurgiu cu 15 imigranți ascunși în TIR
Șofer de TIR
Poliţiştii de frontieră din Giurgiu, în colaborare cu poliţiştii bulgari, au depistat pe DN5 un autocamion condus de un şofer turc, în care se aflau ascunşi 15 imigranţi irakieni şi iranieni.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:02România, împărțită între caniculă și furtuni violente, cu grindină. Meteorologii au emis noi coduri GALBENE
- 10:027 morți și 24 de răniți după un atac ucrainean cu drone asupra unui centru logistic din Rusia
- 07:58Trump amenință Canada cu noi tarife din cauza incendiilor de vegetație
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News