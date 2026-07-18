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A murit Dumitru Udrescu, creatorul „Teleenciclopediei”

Teleenciclopedia

Teleenciclopedia

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 20:18

Dumitru Udrescu, creatorul și unul dintre primii producători ai emisiunii „Teleenciclopedia”, a murit la Los Angeles, orașul în care trăia de aproape cinci decenii.

Ideea emisiunii care avea să devină un reper al Televiziunii Române i-a aparținut lui Dumitru Udrescu. „Teleenciclopedia” a prins contur în 1965, iar primii săi realizatori au fost Dumitru Udrescu și Adolf Oprescu.

Într-un interviu acordat TVR cu câțiva ani în urmă, Dumitru Udrescu vorbea despre dorința de a le oferi telespectatorilor o alternativă la propaganda regimului comunist.

„Dorința mea a fost să produc o fereastră spre ceva care să fie altceva decât ideologia exasperantă și aproape obscenă a timpului”, mărturisea Dumitru Udrescu.

Prima ediție a fost transmisă în direct, iar crainicul realiza legătura între subiectele prezentate. De-a lungul deceniilor, emisiunea a abordat teme din istorie, artă, geografie, știință, cinematografie și tehnologie.

„Teleenciclopedia” a împlinit 60 de ani în 2025 și a ajuns la peste 2.850 de ediții. Emisiunea este difuzată și în prezent de Televiziunea Română și este considerată cel mai vechi magazin de știință și cultură din televiziunea românească.

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