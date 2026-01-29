Un fotbalist important de la Dinamo a intrat în ultimele luni de contract

Adus în ianuarie 2024 de la gruparea italiană Ascoli

Adus în ianuarie 2024 de la gruparea italiană Ascoli, Eddy Gnahore a devenit un jucător de bază pentru Dinamo, iar înțelegerea sa expiră la finalul acestui sezon.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a inițiat negocierile cu mijlocașul francez, însă există mai multe aspecte de clarificat până la un eventual acord. „Deocamdată, așteptăm să vedem cum finalizăm celelalte lucruri pe care noi încercăm să le facem. Avem o discuție principială cu el, să vedem cum continuăm, dar nu am intrat în niciun detaliu. Mai are contract până în vară.

El s-a simțit tot timpul bine aici, încercăm să vedem cum gândește din vară încolo. Pentru noi e foarte important să vedem ce stabilitate poate să dea el clubului și sunt importante și mișcările pe care vrem să le mai facem acum, în iarnă. De asta, până nu finalizăm ce am vrea să facem în iarnă, e foarte greu să mergem mai departe și cu el în discuții”, a afirmat președintele „roș-albilor”, potrivit fanatik.ro.