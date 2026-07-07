„Viața merge înainte.” Discursul lui Cristiano Ronaldo după ultimul său meci la Cupa Mondială

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 15:38

Aventura Portugaliei la Cupa Mondială din 2026 s-a încheiat în optimile de finală, după înfrângerea cu 0-1 în fața Spaniei. La finalul partidei, Cristiano Ronaldo a vorbit despre eliminare, a recunoscut că acesta a fost ultimul său Mondial și a transmis un mesaj care a atras imediat atenția fanilor din întreaga lume.

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