FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-o partidă din din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reușit Florin Tănase (39 – penalty), după un fault comis de Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea arbitrajului video.

Campioana a mai primit un penalty (7), după un duel între Oleksandr Romanciuk și Daniel Bîrligea, dar arbitrul Istvan Kovacs a revenit asupra deciziei după ce a urmărit reluările.

În min. 78, portarul Pavlo Isenko a apărat penalty-ul executat de Tănase, acordat gazdelor după un henț comis de Florin Ștefan la șutul lui David Miculescu, sesizat de VAR.

Universitatea a jucat mai bine de jumătate de oră în inferioritate numerică, Alexandru Cicâldău primind al doilea cartonaș galben în min. 58.

FCSB a mai avut ocazii de gol prin Bîrligea (57, 59), dar de fiecare dată s-a opus Isenko.

Oaspeții au fost aproape de gol prin Samuel Teles (11), Cicâldău (28) și Steven Nsimba (62).

Universitatea a obținut un singur punct în ultimele trei etape și are doar o victorie în ultimele șase meciuri în toate competițiile, două egaluri și trei eșecuri (trei fără gol marcat).

FCSB a reușit în premieră în acest sezon două victorii consecutive.

