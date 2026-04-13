Două mutări la 45 de minute una de alta: Farul l-a dat afară pe Ianis Zicu și l-a numit antrenor pe Flavius Stoican
Flavius Stoican la Farul
Ianis Zicu antrena Farul din iunie 2025.
Flavius Stoican este noul antrenor al formaţiei Farul Constanţa. În vârstă de 49 de ani, tehnicianul a pregătit ultima oară echipa CSM Reşiţa, scrie Realitatea Sportivă.
În cariera de antrenor, Flavius Stoican a mai activat la Chindia Târgovişte, CS Mioveni, Dinamo Bucureşti, FC Voluntari, Zimbru Chişinău, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iaşi, Petrolul Ploieşti, FC U Craiova şi FC Botoşani.
Ca jucător, Flavius Stoican a evoluat de 19 ori pentru prima reprezentativă a României şi a activat la echipele Universitatea Craiova, Dinamo Bucureşti, Shakhtar Donetsk şi Metalist Kharkov. A fost ca jucător campion al României cu Dinamo (2004) şi dublu campion al Ucrainei cu Shakhtar Donetsk (2005 şi 2006).
Cu 45 de minute înainte de acest anunț, Farul transmitea că Ianis Zicu nu mai este antrenorul formaţiei: „După o ultimă discuţie cu tehnicianul care a pregătit formaţia în primele 34 de etape din sezonul 2025/2026, Farul Constanţa şi Ianis Zicu au decis întreruperea relaţiilor contractuale la dorinţa antrenorului principal”.
Ianis Zicu anunţase după meciul pierdut cu FC Hermannstadt că doreşte să plece, deoarece este nevoie de un şoc la echipă. Născut la Constanţa, la 23 octombrie 1983, Ianis Zicu conducea Farul din iunie 2025.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News