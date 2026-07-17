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Actualitate· 2 min citire
Adolescent de 17 ani, mort după ce a căzut cu motocicleta într-un canal de irigații
Accident de motocicletă
Publicat17 iul. 2026, 09:36
Actualizat17 iul. 2026, 10:03
SursăRealitatea.Net
Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în apropierea comunei Frătești, județul Giurgiu. Un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul motocicletei într-o curbă și a ajuns într-un canal de irigații. În ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare și a manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiți să declare decesul tânărului.
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