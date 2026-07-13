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Consultări decisive la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan, față în față cu liderii fostei coaliții

FOTO: Presidency

FOTO: Presidency

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat13 iul. 2026, 08:58
SursăRealitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, are programate luni, de la ora 09:00, consultări la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, într-o nouă încercare de a debloca negocierile privind formarea viitorului Executiv. Discuțiile au loc într-un context politic tensionat și sunt considerate decisive pentru conturarea unei majorități parlamentare și stabilirea formulei de guvernare.

Guvern de „armistițiu”, principalul scenariu pentru formarea noului Executiv

Nicușor Dan îi primește pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și pe reprezentanții grupului minorităților naționale, la Palatul Cotroceni, într-o nouă rundă de consultări considerată esențială pentru stabilirea unei noi formule de guvernare.

Întâlnirea are loc într-un context politic în care partidele încearcă să ajungă la un consens privind viitorul Executiv, în condițiile în care este nevoie de o majoritate parlamentară stabilă pentru continuarea reformelor și adoptarea proiectelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit surselor Realitatea PLUS, una dintre variantele aflate în discuție este constituirea unui „guvern de armistițiu”, cu un mandat limitat în timp, care să asigure stabilitatea politică și adoptarea măsurilor urgente până la clarificarea unei formule de guvernare pe termen lung.

Surse: Alexandru Nazare, luat în calcul pentru funcția de premier

În acest context, sursele menționate anterior indică faptul că președintele Nicușor Dan l-ar putea propune pentru funcția de prim-ministru pe Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor. Aceleași surse spun că Nazare beneficiază în prezent de susținere atât din partea PSD, cât și din partea PNL, însă rămâne de văzut dacă toate formațiunile politice vor agrea această variantă în urma consultărilor.

Parlamentul, sesiune extraordinară pentru fondurile din PNRR

Tot luni, liderii politici urmează să stabilească și data convocării unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, în cadrul căreia vor fi dezbătute mai multe proiecte asumate prin PNRR. Printre acestea se numără și legea salarizării unitare, un proiect care a generat reacții și nemulțumiri din partea organizațiilor sindicale.

Adoptarea acestor acte normative este considerată esențială pentru respectarea calendarului de reforme și pentru deblocarea unor tranșe importante de finanțare europeană destinate României.

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