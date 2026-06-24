Susținere totală în PSD pentru varianta Grindeanu premier: ce alte decizii au mai luat social-democrații - SURSE

Social-democrații au decis în unanimitate în cadrul ședinței Biroului Permanent Național organizat miercuri, în format online, ca președintele PSD Sorin Grindeanu să fie propunerea partidului pentru funcția de premier, susțin surse citate de Realitatea PLUS.
UPDATE 13:00 - Social-democrații au decis în unanimitate, miercuri, să îl propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier al României. Este un scenariu care, spun sursele citate de Realitatea PLUS, ar fi agreat și de la Palatul Cotroceni și cel mai plauzibil scenariu luat în calcul în momentul de față: un guvern PSD cu premier Sorin Grindeanu.
Această desemnare s-ar putea face până la finalul săptămânii, cel puțin așa și-ar dori președintele Nicușor Dan, iar noul guvern ar trebui deja să fie votat fie în weekend, fie la începutul săptămânii viitoare, pentru că apoi se încheie sesiunea parlamentară.
În această dimineață s-au întâlnit la Palatul Victoria și liderii celorlalte formațiuni politice din Parlament -PNL, USR și UDMR - pentru a sta de vorbă despre acest scenariu.
Liderul USR Dominic Fritz ar fi propus în cadrul acestor discuții o rotativă guvernamentală, pe modelul celei care a fost și în vechiul acord de coaliție, însă aceasta ar prevedea ca în continuare să rămână până în 2027 la guvernare PNL, USR și UDM, urmând ca apoi, după 2027, să vină la putere un guvern PSD, mai spun sursele citate.
Este un scenariu care - conform unor surse din PSD - nu ar fi acceptat în momentul de față. Pe acest subiect ar trebui însă să mai existe discuții.
În plus, trebuie semnat și acordul politic bazat pe măsurile convenite, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a precizat că așteaptă, odată cu propunerea de guvern, și un document care să garanteze că viitorul Executiv va beneficia de susținerea necesară pentru a obține votul de învestitură în Parlament.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Negocieri cruciale pentru noul Guvern! Liderii politici se întâlnesc astăzi ca să lucreze la acordul cerut de președintele Nicușor Dan. La ora 12.00 a început ședința social-democraților, care deja lucrează la programul de guvernare, iar la 17.00 se văd cei din USR. Potrivit unor surse, PNL a venit și cu primele condiții în loc de soluții. Printre ele se numără și garanțiile că liberalii nu își vor pierde funcțiile din companii și instituții. Nicușor Dan ar putea desemna vineri un nou premier, iar Guvernul s-ar putea vota în weekend sau, cel târziu, luni. Șeful statului a anunțat deja că se conturează varianta unui Guvern minoritar.
Biroul Permanent Național (BPN) al PSD s-a reunit miercuri, de la ora 12.00, în format online, pentru discuții privind viitorul guvernpotrivit Realitatea PLUS.
Tot miercuri va avea loc o ședință extrem de importantă la care vor participa liderii PNL, USR și UDMR, în care se va stabili dacă merg mai departe cu acordul propus marți seara de președintele Nicușor Dan, de guvern minoritar, respectiv fără Partidul Social Democrat.
Cel mai probabil urmează ulterior să aibă o discuție cu toți, inclusiv cu Partidul Social Democrat, mai arată sursa citată.