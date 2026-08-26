2 turiști au fost cei care au transmis semnalul luminos SOS, marți noaptea, în Munții Bucegi

Salvamontiștii din Râșnov au pornit în căutarea persoanelor care transmiteau semnalul, iar o a doua echipă a fost mobilizată la Brașov. În cele din urmă, cei doi turiști au ajuns în siguranță la Cabana Mălăiești.
Semnalul luminos a fost observat după lăsarea întunericului de un turist cazat la o pensiune din zona Văii Glăjeriei, care a alertat salvamontiștii. Repetiția luminilor a indicat un posibil semnal SOS, motiv pentru care situația a fost tratată cu maximă seriozitate.
O echipă de prim răspuns din cadrul formației Salvamont Râșnov s-a deplasat în zonă pentru a identifica locul din care provenea semnalul. În același timp, la Brașov a fost mobilizată o a doua echipă de sprijin, pregătită să intervină dacă situația din teren ar fi impus-o.
Turiștii au ajuns la Cabana Mălăiești
În timpul operațiunii, două persoane au ajuns la Cabana Mălăiești. În urma discuțiilor cu salvatorii montani, s-a stabilit că acestea erau cele care transmiseseră luminile observate din Valea Glăjeriei.
Salvatorii mobilizați în urma sesizării au ajuns până în zona Pichetul Roșu, însă în acel moment lumina nu mai era vizibilă și nu exista un reper care să permită stabilirea exactă a locului din care fusese transmisă.
Din fericire, cei doi turiști nu se aflau în pericol. Aceștia au coborât spre Valea Glăjeriei în jurul orei 22:00, iar după clarificarea situației și confirmarea faptului că persoanele erau în siguranță, salvatorii montani s-au retras din teren.
Salvamont Brașov: Orice semnal poate indica o persoană aflată în dificultate
Salvamont Brașov subliniază că fiecare sesizare primită din zona montană este tratată cu seriozitate, chiar și atunci când informațiile inițiale sunt incomplete.
„Tratăm cu toată seriozitatea fiecare situație și fiecare sesizare primită, chiar și atunci când informațiile inițiale sunt incomplete, deoarece orice semnal observat în zona montană poate indica o persoană aflată în dificultate”, au precizat reprezentanții Salvamont Brașov.
Intervenția de marți seara arată, încă o dată, că un semnal luminos observat pe munte poate declanșa o operațiune de căutare, deoarece salvatorii nu pot exclude posibilitatea ca în zonă să existe turiști aflați în dificultate.