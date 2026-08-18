A doua sesiune a Bacalaureatului: Rata de promovare - 33,8%

Publicat 18 aug. 2026, 11:17 Sursă realitatea.net

Rata de promovare la a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat a fost de doar 33,8%, însă în creștere cu peste 5% față de prima afișare din sesiunea similară de anul trecut, a anunțat, marți, Ministerul Educației.

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