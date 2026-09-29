ANM schimbă prognoza meteo. Cum va fi vremea în România până pe 26 octombrie

ANM, prognoză meteo pentru România: temperaturi și precipitații până pe 26 octombrie
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările privind evoluția vremii în România pentru perioada următoare. Prognoza indică schimbări ale regimului termic și ale precipitațiilor, iar meteorologii urmăresc evoluția condițiilor atmosferice până la 26 octombrie.
Potrivit ANM, prognozele pentru intervalele mai lungi oferă o tendință generală privind evoluția temperaturilor și a precipitațiilor. Aceste estimări sunt actualizate periodic, pe baza celor mai recente date meteorologice și a modelelor numerice de prognoză.
Cum se schimbă vremea în România
Vremea din următoarea perioadă va avea o evoluție diferită de la o regiune la alta. Temperaturile și cantitățile de precipitații pot varia în funcție de zona țării și de circulația maselor de aer.
ANM elaborează prognoze la nivel național și regional, pentru regiuni precum Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania, Banat și Crișana. Pentru intervalele mai îndepărtate, meteorologii prezintă în principal tendința vremii, nu o prognoză zilnică exactă.
Prognoza meteo până pe 26 octombrie
Perioada până la 26 octombrie va fi caracterizată de modificări ale temperaturilor și ale regimului precipitațiilor. Evoluția vremii trebuie interpretată în funcție de regiune, deoarece valorile termice și probabilitatea de ploaie pot fi diferite în nordul, centrul, sudul și estul țării.
Pentru intervalele mai lungi de trei zile, ANM utilizează formulări de tip tendință, în timp ce prognozele detaliate pe termen scurt sunt actualizate zilnic.
Astfel, datele prezentate pentru perioada următoare pot suferi modificări pe măsură ce se apropie datele respective și sunt disponibile noi informații atmosferice.
Ce temperaturi sunt așteptate
Evoluția temperaturilor reprezintă unul dintre principalii indicatori urmăriți în prognoza ANM. Valorile termice pot avea variații de la o zi la alta, în funcție de circulația atmosferică și de masele de aer care vor influența România.
Meteorologii folosesc modele numerice, observații de la stațiile meteorologice, imagini satelitare și date radar pentru elaborarea prognozelor.
Unde pot apărea precipitații
Și regimul precipitațiilor poate fi diferit de la o regiune la alta. Pentru perioadele mai lungi, ANM indică tendința generală, în timp ce prognozele pe termen scurt oferă informații mai precise despre zonele afectate de ploi sau alte fenomene meteorologice.
În cazul în care sunt prognozate fenomene periculoase, precum variații importante de temperatură, cantități însemnate de precipitații, viscol sau polei, ANM poate emite informări, atenționări sau avertizări meteorologice.
Prognoza meteo se poate modifica
Românii trebuie să țină cont că o prognoză pe termen mai lung reprezintă o estimare a tendinței vremii. Pe măsură ce se apropie perioada vizată, informațiile sunt actualizate în funcție de noile date disponibile.
ANM publică în mod curent prognoze pentru diferite intervale, inclusiv estimări pentru următoarele două și patru săptămâni.
Pentru informații actualizate despre vreme, temperaturi, precipitații și eventualele avertizări, datele oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie rămân sursa de referință.